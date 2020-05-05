В Україні зафіксовано спад кількості нових випадків коронавірусу

Станом на 5 травня в Україні заразились коронавірусом вже12697 людей, за добу кількість нових випадків зменшилась. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

На брифінгу голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що за добу заразились 366 людей.

"За минулу добу коронавірусом захворіли 366 осіб... Госпіталізовано 100 осіб", - заявив Степанов.

Відзначимо, вчора повідомлялося про 418 заражених коронавірусом за добу.

Нагадаємо, у Львівській області підтвердили ще один летальний випадок серед пацієнтів з коронавірусом COVID-19, який став 16 в області. Померла 87-річна мешканка Львова, яка мала кілька супутніх захворювань.

У той же час, вчора у Луганській області за добу не підтвердили жодного випадку захворювання коронавірусом. Найбільше нових захворювань було підтверджено у Чернівецькій та Київській областях - по 69.

Нагадаємо, вчора на позачерговому засіданні Кабмін прийняв рішення продовжити карантин до 22 травня, але з певними пом'якшеннями. Детальний список яких пообіцяв оприлюднити протягом двох днів.