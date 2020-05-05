В Украине зафиксирован спад количества новых случаев коронавируса

По состоянию на 5 мая в Украине заразились коронавирусом уже 12697 человек, за сутки число новых случаев уменьшилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки заразились 366 человек.

"За прошедшие сутки коронавирусом заболели 366 человек ... Госпитализированы 100 человек", - заявил Степанов.

Отметим, вчера сообщалось о 418 зараженных коронавирусом за сутки.

Напомним, во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области. Умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

В то же время, вчера в Луганской области за сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, но с определенными смягчениями. Детальный список которых пообещал обнародовать в течение двух дней.