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В Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за 11 років

Новини » Економіка    31.05.2019 - 12:26
В Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за 11 років
Фото: Степан Кубів (kmu.gov.ua)

У 2018 році рівень тіньової економіки склав 30% від ВВП

Перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів заявив, що минулого року в Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років. Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє РБК-Україна.

За словами глави Міністерства економічного розвитку і торгівлі, рівень тіньової економіки складає 30% від ВВП.

В Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за 11 років

"У 2018 році в Україні зафіксовано найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років - 30% від ВВП. Це на 10 відсоткових пунктів нижче ніж в 2015 році", - зазначив Кубів.

Крім того, віце-прем'єр підкреслив, що економіка припинила падіння у 2016 році і з того часу сукупно виросла на 8,4%. В першому кварталі 2019 року зростання склало 2,2%.

Нагадаємо, на початку 2019 року у МЕРТ повідомляли, що рівень тіньової економіки України в січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 п.п. менше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Як писало РБК-Україна, за оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років - на 3,3%.

Відзначимо, Національний банк України (НБУ) наприкінці жовтня минулого року залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% в 2019 році і 2,9% в 2020 році.

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