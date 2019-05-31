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В Украине зафиксировали наинизший уровень теневой экономики за 11 лет

Новости » Экономика    31.05.2019 - 12:26
В Украине зафиксировали наинизший уровень теневой экономики за 11 лет
Фото: Степан Кубив (kmu.gov.ua)

В 2018 году уровень теневой экономики составил 30% ВВП

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив заявил, что в прошлом году в Украине зафиксировали самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, сообщает РБК-Украина.

По словам главы Министерства экономического развития и торговли, уровень теневой экономики составляет 30% от ВВП.

В Украине зафиксировали наинизший уровень теневой экономики за 11 лет

"В 2018 году в Украине зафиксирован самый низкий уровень теневой экономики за последние 11 лет - 30% от ВВП. Это на 10 процентных пунктов ниже, чем в 2015 году", - отметил Кубив.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что экономика прекратила падение в 2016 году и с тех пор совокупно выросла на 8,4%. В первом квартале 2019 года рост составил 2,2%.

Напомним, в начале 2019 года в МЭРТ сообщали, что уровень теневой экономики Украины в январе-сентябре 2018 года составил 32% от официального ВВП, что на 1 п.п. меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как писало РБК-Украина, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в конце октября прошлого года оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

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Новости Украины Степан КубивМЭРТтеневая экономика
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