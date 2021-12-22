ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні затримали "злодія в законі" із санкційного списку РНБО

Новость на русском →
Львівська область, Середа 22 грудня 2021 15:39
В Україні затримали "злодія в законі" із санкційного списку РНБО Фото: СБУ затримала "злодія в законі" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області правоохоронці затримали так званого "злодія в законі", який перебуває під санкціями Ради нацбезпеки і оборони України. Він нелегально потрапив на територію країни та переховувався за допомогою підробних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

У травні 2021 року уродженець Південного Кавказу потрапив під санкції РНБО, зокрема, йому заборонили в'їзд в Україну. Однак "злодій в законі" зміг нелегально повернутися у Львівську область. Він планував створити банду з розгалуженими осередками в регіоні, щоб впливати на кримінальне середовище.

"Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України) ККУ. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці перевіряють інформацію зв'язку затриманого "злодія в законі" з російськими спецслужбами. Зокрема, чи не планували спецслужби РФ штучне загострення криміногенної обстановки в західних регіонах України для ведення підривної діяльності.

Нагадаємо, раніше кримінального авторитета зі списку РНБО депортували з України до Вірменії.

А в Миколаївській області кримінального авторитета засудили до шести місяців арешту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Злодій в законі Служба безпеки України
NEWS
Ріст випадків. В Україні більше 7 тисяч нових заражень COVID та 275 смертей за добу
Ріст випадків. В Україні більше 7 тисяч нових заражень COVID та 275 смертей за добу
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі