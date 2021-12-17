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Україна депортувала "кримінального авторитета" зі списку РНБО до Вірменії

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 14:19
Україна депортувала "кримінального авторитета" зі списку РНБО до Вірменії Фото: Україна депортувала "кримінального авторитета" зі списку РНБО до Вірменії (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 17 грудня з України до Вірменії депортували "кримінального авторитета". У травні цього року він був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки з питань оборони (РНБО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент стратегічних розслідувань.

Зазначено, що у липні 2021 року правоохоронці вже затримували та спільно з міграційною службою депортували так званого "кримінального авторитета" за межі країни.

Натомість чоловік нелегально повернувся в Україну і переховувався в Одесі без оформлення належних документів. Вчора, 16 грудня, чоловіка затримали.

"17 грудня, співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками міграційної служби примусово повернули 41-річного іноземця до країни його походження", - йдеться в повідомленні.

Фото: Україна депортувала "кримінального авторитета" зі списку РНБО до Вірменії (npu.gov.ua)

Нагадаємо, в середині травня РНБО ввела санкції проти кримінальних авторитетів і "злодіїв у законі". У червні в список потрапили ще 12 представників кримінальної спільноти.

Додамо, в Миколаївській області кримінальний авторитет на прізвисько "Апті", який знаходиться в списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), отримав шість місяців арешту.

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