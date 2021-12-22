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В Украине задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО

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Львовская область, Среда 22 декабря 2021 15:39
В Украине задержали "вора в законе" из санкционного списка СНБО Фото: СБУ задержала "вора в законе" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области правоохранители задержали так называемого "вора в законе", который находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины. Он нелегально попал на территорию страны и скрывался с помощью поддельных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В мае 2021 года уроженец Южного Кавказа попал под санкции СНБО, в частности, ему запретили въезд в Украину. Однако "вор в законе" смог нелегально вернуться во Львовскую область. Он планировал создать банду с разветвленными ячейками в регионе, чтобы влиять на криминальную среду.

"Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УКУ. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей", - рассказали в СБУ.

Правоохранители проверяют информацию связи задержанного "вора в законе" с российскими спецслужбами. В частности, не планировали ли спецслужбы РФ искусственное обострение криминогенной обстановки в западных регионах Украины для ведения подрывной деятельности.

Напомним, ранее криминального авторитета из списка СНБО депортировали из Украины в Армению.

А в Николаевской области криминального авторитета осудили до шести месяцев ареста.

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Львовская область Вор в законе Служба безопасности Украины
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