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В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.04.2020 - 09:31
В Україні зросла кількість смертей від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість летальних випадків в країні зросла до 125

В Україні за минулу добу підтвердили 9 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

За станом на 9 ранку 17 квітня в Україні офіційно підтверджені 125 смертей у пацієнтів з коронавірусом.

"За даними ЦГЗ, за станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за 15 квітня в Україні зафіксували 8 летальних випадків у пацієнтів з коронавірусом. На той момент кількість жертв від COVID-19 у країні складало 116 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що у Рівненській області 16 квітня підтвердили один смертельних випадок у пацієнта з COVID-19 - померла 84-річна жінка. Також в області зафіксували 23 нових захворювання.

Крім цього, 16 квітня повідомили про дві смерті від повідомили коронавіруса у Львові. Померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія, а також 66-річний чоловік з цукровим діабетом.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області 16 квітня зафіксували 96 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Загальна кількість захворювань у Чернівецькій області досягло 758 осіб.

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