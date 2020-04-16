У Львові помер ще один пацієнт з COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Померла 52-річної жінки була двостороння пневмонія

У Львові підтвердили сьому смерть від коронавіруса COVID-19. Про це повідомили у Львівському штабі по боротьбі з поширенням коронавірусу.

Повідомляється, що померла 52-річна жінка, у якої була двостороння пневмонія.

"Сумні новини: 7-я смерть від коронавіруса у Львівській області - львів'янка, 1968 року. У жінки була двостороння пневмонія. Відомо, що вона була переведена з 1-ї міської клінічної лікарні після позитивного результату ПЛР на наявність коронавірусу", - повідомили в штабі.

Також повідомили, що станом на 8 ранку 16 квітня у Львівській області підтверджено 166 випадків інфікування коронавірусом, з них 7 - летальні, 6 пацієнтів одужали. За минулу добу виявлено 14 нових заражень COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області загальна кількість хворих коронавірусом досягло 162 осіб. За добу зареєстрували 28 нових пацієнтів.

Також повідомлялося, що в Чернівецькій області в середу, 15 квітня, офіційно підтверджені ще 73 випадки зараження коронавірусом. Серед нових пацієнтів - четверо священиків. Всього в області захворіли 662 людини.