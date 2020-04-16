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У Рівненській області підтвердили понад 20 нових випадків COVID-19 та один летальний

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 21:59
У Рівненській області підтвердили понад 20 нових випадків COVID-19 та один летальний
Ілюстративне фото (flickr)

В області від вірусу померла 84-річна жінка

За станом на вечір 16 квітня на Рівненщині лабораторно підтвердили 23 нових випадків захворювання коронавірусом, при цьому за добу від інфекції померла одна особа. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, вік хворих варіюється від 12 до 80 років.

Так, зараження коронавірусом підтвердили в:

  • Рівно;
  • місті Дубно;
  • селі Рачин Дубенського району;
  • селах Забороль, Городище, Біла Криниця Рівненського району;
  • місті Здолбунів;
  • селі Богуші Березнівського району.

Таким чином, у Рівненській зареєстровано 240 випадків захворювання COVID-19. З них вісім летальних.

"Сьогодні, на жаль, померла жінка 84 роки з села Зозів Рівненського району", - додав він.

Зараз на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 218 зразків. З початку пандемії вже обстежено 783 людини методом ПЛР-тестуванням.

Нагадаємо, 16 квітня в Одеській області підтвердили 20 нових випадків коронавірусу. Двоє хворих були виявлені безпосередньо в Одесі.

Крім того, станом на ранок 16 квітня Центр громадського здоров'я України підтвердив 4161 випадок захворювання COVID-19. При цьому 186 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано майже 400 нових випадків.

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