Україну сьогодні накриють дощі

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У західних, північних, центральних та східних областях сьогодні дощі

Погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, погіршиться, у більшості областей дощі, температура повітря вдень тримає +12+14. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди у всіх областях

За даними синоптиків, у західних областях, крім Закарпатської та Чернівецької, будуть дощі. Температура повітря вдень досягне +12+14, вночі очікується +5+7. У північних та центральних частинах країни також холодно. Температура повітря вдень досягне +11+14, вночі - +6+8.

Синоптики зазначають, що схід України накриють дощі. Тільки у Запорізькій області буде мінлива хмарність і опадів не очікується. Температура повітря вдень досягне +14+16, вночі очікується +6+8.

У південних областях сьогодні дощів не буде. Синоптики передають мінливу хмарність. Температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +6+8.

Прогноз погоди у столиці

У Києві сьогодні, за даними синоптиків, дощі. Температура повітря вдень досягне +11+13, вночі очікується +6+8.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко зазначала, що сьогодні очікуються перші заморозки. П'ятниця в Україні обіцяє дощ та холодну погоду, в західних областях - ще й із штормовим вітром.