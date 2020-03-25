Мінекономіки визначить перелік соціально значущих продуктів

Фото: супермаркет (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство буде мониторити ціни, щоб не допускати спекуляцій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повинно визначити перелік соціально значущих продуктів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Шмигаль заявив, що Мінекономіки отримає відповідне доручення уряду.

"Уряд дасть доручення визначити і за потреби оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство повинно провести моніторинг цін на такі продукти, щоб зараз унеможливити спекулятивні зростання на продукти соціальних груп, тих, які є товарами соціального значення", - повідомив він.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.