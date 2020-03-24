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Антимонопольний комітет зафіксував стрибок цін на гречку

Новини » Фінансова криза 2020     24.03.2020 - 14:59
Антимонопольний комітет зафіксував стрибок цін на гречку
Фото: супермаркет в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни на гречку у деяких магазинах збільшилися на 50%

Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, станом на сьогодні в деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

Крім того, значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву, повідомили в АМКУ.

Як повідомляло РБК-Україна, великі мережі українських супермаркетів скоротили час роботи магазинів через введені владою транспортні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю зросли на 69,2% до 16,3 грн за кг.

За даними статистичного відомства, за січень-лютий яйця подешевшали на 19,0% до 17,1 грн за десяток, ціни на пшоно знизилися на 11,3% до 22,3 грн за кг, капуста подешевшала на 8,6% до 5,5 грн за кг.

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