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З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні, - МОЗ

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 09:22
З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні, - МОЗ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов анонсував зміни умов карантину

З 11 травня ми змінюємо умови карантину в Україні. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, буде дозволятися прогулюватись парками, зонами відпочинку, почнуть працювати заклади роздробленої торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

"Починаючи з 11 травня ми змінюємо умови карантину на території країни. Яких змін воно буде стосуватись? Ми робимо пом’якшення у порівнянні з тим, що у нас є на сьогодні", - заявив він.

За його словами, також почнуть працювати кафе на виніс, літні майданчики та ресторани під відкритим небом.

Степанов додав, що на спортбазах дозволять тренування спортивних команд.

"Почнуть працювати салони краси. Але цей перелік може працювати виключно за умови дотримання карантинних обмежень: дотримання дистанції, масочного режиму та інших заходів", - додав він.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні, станом на ранок 6 травня, заразились 13 184 людей, за добу зафіксували 487 нових випадків COVID-19. За добу інфекцією заразились 487 людей, що на 121 більше, ніж вчора.

Крім того, у Львівській області за добу заразились коронавірусом 39 людей, що є антирекордом.

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