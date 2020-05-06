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Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 10:00
Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Після 2 травня в Україні почали фіксувати спад нових випадків коронавірусу

В Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу після триденного спаду, за минулу добу зафіксовано майже 500 заражених COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані карти РНБО по поширенню коронавірусу.

Як зазначається, 2 травня було 550 нових випадків коронавірусу (11 411), а також ще 7 смертей (279). Після цього дня фіксували спад випадків COVID-19 протягом трьох днів.

Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Зокрема, 3 травня - було на 45 менше (505), а загальна кількість склала 11 913 заражених, коли смертей стало на 2 випадки більше (9), загальна - 288.

Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Вже наступного дня, 4 квітня, повідомили про 418 нових випадків COVID-19, що на 87 менше попереднього дня, а померли - на 6 людей більше (15), загальна - 303.

Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Вчора, 5 травня, стало відомо про найменшу кількість заражених за ці дні - 366 випадків, що на 52 менше попереднього дня, а загальна кількість склала 12 697. Також повідомили про 13 смертей (316).

Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Зазначимо, що сьогодні, 6 травня, фіксують різке зростання заражених - за добу коронавірусом інфікувались 487 людей, що на 121 більше, ніж вчора. Загальна кількість склала - 13 184.

Кількість нових випадків коронавірусу знову зростає після триденного спаду: карта

Нагадаємо, МОЗ планує з 11 травня змінити умови карантину. Українцям буде дозволятися прогулюватись парками, зонами відпочинку, почнуть працювати заклади роздробленої торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

Зокрема, мер Києва Віталій Кличко нещодавно презентував план Києва щодо виходу з карантину. А також він повідомив про дозвіл працювати кав'ярням на виніс.

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