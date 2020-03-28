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МВС зафіксувало зменшення злочинності під час карантину

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 20:59
МВС зафіксувало зменшення злочинності під час карантину
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Рівень злочинності в країні зменшився на 30%

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що з початку введення карантину в Україні зменшився рівень злочинності, однак активізувалися шахраї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

За словами керівника МВС, з початку карантину рівень злочинності в країні зменшився на 30%. При цьому правоохоронці фіксують активізацію шахраїв, які намагаються нажитися на ситуації з коронавірусом.

"Ми дуже активно намагаємось реагувати на всі фейки. Наприклад, нещодавно була ситуація, коли розсилались смс-повідомлення про те, що ніби-то якась фірма мала ходити по квартирам і дезінфікувати приміщення. Поліція це відслідковувала. Відсилали смс-повідомлення з попередженням, що це шахраї. Але такі злочини - не системні", - розповів він.

Аваков додав, що наразі "найбільшим злочином" в країні є порушення карантинного режиму.

"Люди наражають на небезпеку не лише себе, але й своїх рідних і оточуючих. Поки нам не потрібен надзвичайний стан чи комендантська година, але карантин повинен бути максимально повним ... Якщо доведеться ввести комендантську годину, як це вже зробили у низці європейських країн, то доведеться вводити й надзвичайний стан", - додав глава МВС.

Нагадаємо, раніше у МОЗ застерегли українців від шахраїв, які нібито продають ліки проти коронавірусу. Громадян закликають не купувати псевдоліки, які нібито призначені для лікування та профілактики COVID-19.

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