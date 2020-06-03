Зеленського закликали делегувати представника до наглядової ради меморіалу в Бабиному Яру

Фото: Йоель Ліон (РБК-Україна)

Ізраїль підтримує створення меморіалу у Бабиному Яру

Голова наглядової ради меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру Натан Щаранський звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням делегувати до наглядової ради меморіалу представника. Це дозволить демократично вирішувати всі питання, пов'язані зі створенням меморіалу.

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Так він прокоментував недавній скандал, пов'язаний з проектом Іллі Хржановського за створення меморіалу у Бабиному Яру. Ліон зазначив, що Ізраїль підтримує меморіал та голову спостережної ради Натана Щаранского.

"Пан Щаранський звертався до президента Зеленському, щоб держава Україна також делегувала свого представника до наглядової ради. А наглядова рада буде все вирішувати. Навіть якщо є якісь божевільні ідеї, все йде як в демократії: ідеї обговорюються, в кінці приймається рішення", - сказав посол Ізраїлю.

За його словами, опоненти проекту будуть робити все, щоб він не був реалізований.

"...Цей проект покаже правду про все, що сталося в Україні і Східній Європі в ті часи", - сказав Ліон.

Посол додав, що у Східній Європі були вбиті 2,5 мільйонів євреїв, з них 1,5 мільйонів - на території України.

Відзначимо, в кінці квітня діячі культури України звернулися з відкритим листом до наглядової ради меморіалу в Бабиному Яру з проханням звільнити Хржановського з посади художнього керівника центру Голокосту. Причиною цього називають бажання Хржановського використовувати методи, використані в ході проекту "Дау", при створенні меморіалу.

Нагадаємо, 22 квітня прокуратура відкрила справу через тортури над дітьми під час зйомок фільму "ДАУ. Дегенерація".

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Автор: РБК-Україна