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В Україні відновили роботу понад 7,6 тисяч закладів торгівлі

Новини » Коронавірус     20.05.2020 - 21:27
В Україні відновили роботу понад 7,6 тисяч закладів торгівлі
Фото: літня площадка кафе під час карантину (РБК-Україна)

Також відновили роботу 90% усіх продовольчих ринків

В Україні після початку ослаблення карантинних обмежень відновили роботу понад 7,6 тисяч торговельних і побутових закладів. Всього співробітниками Госпродпотребслужбы було перевірено 9,6 тисяч таких закладів.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства економіки.

Серед закладів у сфері торгівлі та побутового обслуговування, повністю відповідають протиепідемічним вимогам:

  • 3852 об'єкта торгівлі продовольчими товарами (магазини і супермаркети)
  • 1486 об'єктів торгівлі непродовольчими товарами (магазини і супермаркети)
  • 309 закладів громадського харчування (кафе та ресторани)
  • 573 перукарні та салони краси;
  • 419 інших об'єктів (аптеки, об'єкти водопостачання та водовідведення, об'єкти транспорту і тд.).

"Крім того, на сьогодні в Україні вже працюють 748 продовольчих ринків, це майже 90% від загальної кількості продовольчих ринків", - зазначили в Мінекономіки.

Також у міністерстві відзначили, що уряд вже реалізує програми, спрямовані на подолання бізнесом наслідків кризи від пандемії.

"Ці ініціативи включають заходи по збереженню робочих місць, спрощення доступу до фінансів (завдяки забезпеченню нових кредитів і запуску грантових програм), зменшення витрат бізнесу шляхом рефінансування кредитів та зменшення податкового навантаження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 22 червня. При цьому будуть вводитися поступово ослаблення. Зокрема, з 22 травня запускають громадський транспорт, а з 25 травня - метро.

Також РБК-Україна писало, що за минулий тиждень виявлено більше тисячі порушень карантину в магазинах, кафе та перукарень. Відносно порушників було складено адмінпротоколи.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України торговлякарантинмагазин
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