МОЗ: послаблення карантину відбуватиметься у 5 етапів

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Адаптивний карантин триватиме з 22 травня по 22 червня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про критерії для послаблення обмежень в рамках адаптивного карантину в Україні, введеного через пандемію коронавірусу. Він зазначив, що послаблювати карантин будуть у 5 етапів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За словами Степанова, карантинні обмеження, запроваджені в Україні, продовжать діяти до 22 червня. При цьому уряд запроваджує адаптивний карантин, послаблення якого буде відбуватися у 5 етапів.

"Ми пропонуємо встановити адаптивний карантин з 22 травня по 22 червня. При цьому ми запроваджуємо ознаки епідемічної ситуації в регіонах, а саме: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, а також кількість ПЛР та ІФА тестів. На основі цих показників будуть прийматися рішення щодо послаблення карантину. Всього у нас буде 5 етапів пом’якшення обмежувальних заходів", - заявив глава МОЗ.

Степанов пояснив, що інцидентність - це середня кількість випадків коронавірусу за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Для послаблення інцидентність має складати менш ніж 12 осіб на 100 тисяч населення.

"Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим COVID-19 повинна бути менше ніж 50%. А кількість ПЛР та ІФА тестів - понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні уряду було ухвалено рішення про продовження карантину в Україні до 22 червня. Постанову про продовження карантину буде опубліковано завтра, 21 травня, після доопрацювання.

Крім того, Кабмін схвалив деякі послаблення карантину. Зокрема, з 25 травня дозволять відновити роботу метро, а з 22 травня - запустити громадський транспорт.

Автор: Дмитро Левицький