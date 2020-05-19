Порушення карантину виявили у понад тисячі магазинів, кафе та перукарень

Фото: в кафе виявили порушення карантину (РБК-Україна)

На порушників складали адміністративні протоколи

За минулий тиждень виявлено понад тисячу порушень карантину в Україні в магазинах, кафе і перукарнях. На порушників складали адмінпротоколи і виносили приписи.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що територіальні органи Держспоживслужби з 11 по 17 травня перевірили майже 10 тисяч об'єктів і виявили близько 1,3 тис. порушень санітарних норм і правил. Зокрема, порушення знайшли в майже 600 продуктових магазинах і ринках; на 270 об'єктах торгівлі непродовольчими товарами; 45 закладах громадського харчування; майже 150 салонах краси та перукарнях.

Крім того, виявлено понад 230 порушень на транспорті, в аптеках і критичних об'єктах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві оштрафували три нічних клуби за роботу під час карантину. Зокрема, на вихідних розгорівся скандал, коли з'ясувалося, що один з елітних нічних клубів столиці влаштував вечірку. На цій вечірці були присутні кілька десятків людей без засобів індивідуального захисту.

Зазначимо, робота магазинів, кафе і перукарень регулюється постановами уряду і головного санітарного лікаря. Через епідемію коронавірусу бізнес має дотримуватися санітарних норм.

Автор: Іван Петров