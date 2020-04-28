В Україні тестування на коронавірус проводять більше 40 лабораторій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в країні 98 719 зразків методом ПЛР

В Україні тестування на коронавірус здійснюють щонайменше 46 лабораторій, включаючи приватні. Про це у Facebook повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, в Україні за станом на 28 квітня усього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

У Центрі зазначили, що тестуванню підлягають особи з підозрою на коронавірус, які контактували з пацієнтом з підтвердженим COVID-19, пацієнти з пневмонією, медичні працівники (кожні п'ять днів) і пацієнти, які одужали (для зняття діагнозу).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 18 нових летальних випадків від коронавіруса. Всього в країні 239 осіб з COVID-19 померли.

Крім того, за даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок вівторка, 28 квітня, заразилися коронавірусом 9 410 осіб. 992 пацієнти вже одужали. За добу заразився 401 людина. Це на дев'ять випадків більше, ніж вчора.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів оприлюднив план виходу з карантину. Він складається з п'яти етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня.