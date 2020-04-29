У Херсонській області підтвердили другу смерть від коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік перебував у тяжкому стані

У Херсонській області зафіксували другу смерть в результаті зараження коронавірусом. Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко.

За його словами, основна причина смерті - інсульт. Чоловік лікувався у хірургічному відділенні, перебував у важкому стані в реанімації. Понад добу він пробув у комі.

Медики консультувалися з республіканськими фахівцями, але сьогодні з ранку під час проведення медичних маніпуляцій чоловік помер.

Нагадаємо, з 29 квітня в Херсонській області закрили на в'їзд і виїзд місто Каховка. У місті виявлено 22 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Місто буде закритий до 06:00 4 травня.

Крім того, з 21 квітня Почаїв закритий на карантин з-за різкого зростання захворюваності коронавірусом. В'їзд в місто і виїзд із нього були заборонені. Жителів міста закликали дотримуватися обмежувальні заходи і не виходити на вулицю без потреби. Також на карантин закрили Почаївську лавру.

Додамо, що станом на ранок середи, 29 квітня, в Україні зареєстровано 9 866 випадків коронавірусної інфекції, з них 456 протягом останніх діб.