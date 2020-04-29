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У Київраді заявляють про брак лабораторій для тестів на COVID-19

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 17:38
У Київраді заявляють про брак лабораторій для тестів на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лабораторії не встигають обробити аналізи за 48 годин

Для тестування випадків коронавірусу в Києві недостатньо лабораторій. Про це на брифінгу заявив голова медичної комісії Києва, депутат Київради Олег Гелевей, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, необхідно відкривати нові лабораторії, оскільки діючі не справляються з тим, щоб обробляти аналізи протягом 48 годин.

"Наші лабораторії вже не справляються. Ви знаєте, у нас є центральна лабораторія, яка згідно усіх норм повинна видавати результати тестів за 48 годин. Так от, вже не поодинокі випадки, коли результати тестів передають через три-чотири доби. Тому ми наполягаємо на тому, щоб збільшити число тестів і відкрити лабораторії з визначення захворювання на коронавірус", - заявив Гелевей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні тестування на коронавірус проводять 46 лабораторій. Станом на 28 квітня було досліджено майже 99 тисяч зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Зазначимо, тестуванню підлягають тільки люди з підозрою на COVID-19, контактні особи заражених і пацієнти з пневмонією.

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