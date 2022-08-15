В Україні воює шість основних російських угруповань, - ISW

Інститут вивчення війни виділяє шість основних географічних угруповань російських військ та інших підконтрольних Росії сил - ПВК і "ЛДНР". При цьому підкреслюється, що жодна з цих угруповань не однорідна за своїм складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.