В Украине воюет шесть основных российских группировок, - ISW

Институт изучения войны выделяет шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил - ЧВК и "ЛДНР". При этом подчеркивается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.