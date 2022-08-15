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В Украине воюет шесть основных российских группировок, - ISW

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Понедельник 15 августа 2022 07:13
В Украине воюет шесть основных российских группировок, - ISW Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Институт изучения войны выделяет шесть основных географических группировок российских войск и других подконтрольных России сил - ЧВК и "ЛДНР". При этом подчеркивается, что ни одна из этих группировок не однородна по своему составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

  1. Северо-восток Харьковской области: "как минимум частично" войска Западного военного округа. Войск для крупного наступления здесь недостаточно.
  2. Линия Изюм-Славянск: преимущественно "добровольческие" батальоны (сколоченные уже после начала полномасштабного вторжения), а также некоторые части Восточного военного округа. Поскольку "добровольческие" батальоны слабо обучены и в основном не дотягивают до штатной численности, это направление для российского командования не приоритетно, делает вывод ISW.
  3. Участок Северск-Лисичанск: части Центрального военного округа, дополненные некоторыми частями самопровозглашенных "республик". Командующим этим объединением ISW называет командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина. На этом участке объявленная российским командованием "оперативная пауза" закончилась, войска возобновили попытки наступления.
  4. Бахмут: "ЧВК Вагнера", также отдельные части Западного военного округа и "ЛНР". Бойцы "Вагнера" участвовали в большинстве недавних захватов на этом участке, в частности во взятии Углегорской ТЭС. Штаб "Вагнера" размещается, как сообщают, в Попасной в 40 км к северо-востоку от Бахмута, именно этот объект подвергся обстрелу из HIMARS в воскресенье, как сообщали СМИ с обеих сторон.
  5. Авдеевка-Донецк: части "ДНР"
  6. Юг: здесь самая неоднородная группировка. Основу российских войск в Запорожской и Херсонской областях изначально составляли части Южного и военного округа. Но в ожидании украинского контрнаступления сюда перебросили части Восточного военного округа, воздушно-десантных войск и Росгвардии. Сама эта неоднородность может представлять дополнительную сложность для российского командования.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что борьба на юге Украины дает хорошие новости об уничтожении сил и средств российской армии.

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