Директор "ГарПоку" може бути причетний до завдання 15 млн гривень збитків
Тимчасово виконуючий обов'язки директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко причетний до завдання 15 млн грн збитків державної енергокомпанії Хмельницькобленерго, оскільки стосовно нього порушено кілька кримінальних справ за махінації під час роботи в компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницькобленерго Валерія Гапонова.
"Я звертався до правоохоронних органів і за фактом незаконного виключення відомостей про мене, як про керівника АТ "Хмельницькобленерго" з Держреєстру, і за фактом заподіяння держкомпанії збитків у розмірі понад 15 млн грн, і за фактом підробки документів та зловживання службовим становищем Олегом Козачуком та його спільниками - Данилківом В. та Пилипенком А.", - сказав Гапонов.
За його словами, Феміда перестала посміхатися колишньому керівнику Хмельницькобленерго Олегу Козачуку саме після того, як колишній директор з правових питань "Хмельницькобленерго" Андрій Пилипенко залишив компанію та обійняв посаду керівника держпідприємства "Гарантований покупець".
На думку Гапонова, цей юрист уславився тим, що примудрився обіймати посаду директора з правових питань АТ "Хмельницькобленерго" навіть після закінчення терміну його трудового контракту та за умови, що Фонд держмайна не давав своєї згоди на продовження трудового контракту з Андрієм Пилипенком.
"Мета - отримання доступу до фінансів держкомпанії. Для мене досі залишається загадкою, як фігурант як мінімум 4 кримінальних проваджень, що має свої сонячні електростанції, що позичає майже 7 (сім!) млн грн виробнику електроенергії за "зеленим" тарифом, та сімейний бізнес якого, також пов'язаний із виробництвом електроенергії з енергії сонця, стає керівником держкомпанії, яка купує електроенергію та платить гроші виробникам електроенергії, яким встановлений "зелений" тариф?!" - підсумував Гапонов.
Нагадаємо, голова робочої групи ТСК, нардеп Валентин Наливайченко повідомив, що робоча група Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів та факти можливої корупції у діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.
Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою відкрити провадження за фактом зловживання службовим становищем у особистих інтересах керівника державного підприємства.
За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував сонячні електростанції, що діють, що знаходяться на етапі будівництва станції, а також трейдерів електроенергією.