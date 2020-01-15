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В Україні посилять покарання за втягнення дітей до збройних структур

Новини » Політика     15.01.2020 - 14:07
В Україні посилять покарання за втягнення дітей до збройних структур
Ілюстративне фото (tabir-sokil.com.ua)

За втягнення у незаконні формування загрожуватиме до 15 років в'язниці

Кабінет міністрів України схвалив посилення відповідальності за втягнення дітей у незаконні збройні формування. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, на сьогоднішньому засіданні уряду був схвалений законопроект, який встановлює кримінальну відповідальність за втягнення неповнолітніх до незаконних воєнізованих або збройних формувань.

Документом пропонується карати за цей злочин позбавленням волі на строк від 10 до 15 років.

Фото: законопроект Кабміну

Нагадаємо, в жовтні 2019 в Палаті представників Сполучених Штатів Америки (США) виступили за внесення полку "Азов" в список іноземних терористичних організацій. У зверненні конгресмени заявили, що полк "Азов" пов'язаний з терористом, який влаштував стрілянину в новозеландському місті Крайстчерч в березні минулого року.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у відповідь заявив, що спроба дискредитації спецпідрозділу Національної гвардії "Азов" була бажанням послабити позицію української держави у світі.

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