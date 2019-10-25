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Аваков відреагував на можливість внесення полку "Азов" до списку терористів у США

Новини » Політика    25.10.2019 - 09:31
Аваков відреагував на можливість внесення полку "Азов" до списку терористів у США
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Аваков вважає, що це спроба дискредитації спецпідрозділу Національної гвардії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що спроба дискредитації спецпідрозділу Національної гвардії "Азов" є бажанням послабити позицію української держави у світі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Аваков зазначає, що спецпідрозділ "Азов" є законним регулярним підрозділом Національної гвардії України.

"Ганебна інформаційна кампанія про начебто розповсюдження нацистської ідеології серед особового складу окремого загону спеціального призначення "Азов" військової частини 3057 Східного оперативно-територіального об’єднання НГУ є навмисним намаганням дискредитувати підрозділ "Азов" та Національну гвардію України, перш за все, у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відношеннях з нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі", - заявив він.

Нагадаємо, декілька днів тому конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист до державного секретаря Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" разом з двома праворадикальними організаціями до списку терористичних організацій. Відповідне звернення підтримали ще 39 членів американського Конгресу.

У зверенні конгресмени заявили, що полк "Азов" пов'язаний з терористом, який влаштував стрілянину у новозеландському місті Крайстчерч у березні цього рок.

Зазначимо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча відбулися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, загальне число загиблих досягло 51. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

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Новини України АзовАрсен Аваков
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