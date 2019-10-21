У Конгресі США вимагають внести полк "Азов" до списку терористичних організацій

Ілюстративне фото (twitter.com/Polk_Azov)

Звернення до держсекретаря підписали 40 конгресменів

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки (США) виступили за внесення полку "Азов" до списку іноземних терористичних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як повідомляється, конгресмен від штату Нью-Йорк Макс Роуз опублікував лист до державного секретаря Майка Помпео з вимогою внести полк "Азов" разом з двома праворадикальними організаціями до списку терористичних організацій. Відповідне звернення підтримали ще 39 членів американського Конгресу, представників Демократичної партії.

У зверенні конгресмени заявили, що полк "Азов" пов'язаний з терористом, який влаштував стрілянину у новозеландському місті Крайстчерч у березні цього рок. Стрілець у своєму "маніфесті" згадував, що тренувався разом з "Батальйоном Азов" в Україні, а також постійно носив символ, пов'язаний з ним.

Зазначається, що крім полку "Азов" конгресмени вимагають внести до списку терористичних організацій праворадикальні організації Nordic Resistance Movement зі Швеції та National Action з Британії.

Фото: звернення конгресменів до держсекретаря США (twitter.com/RepMaxRose)

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Нова Зеландія звернеться до українського уряду через інформацію про нібито продаж "маніфесту" обвинуваченого в масштабній стрілянині в Крайстчерчі.

Як відомо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня 2019 року. Тоді на місці події загинуло не менше сорока осіб, а загальне число жертв розстрілу досягло 50 осіб.