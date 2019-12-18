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В Україні прискорили проходження контролю на кордоні з Польщею

Новини » Політика     18.12.2019 - 13:06
В Україні прискорили проходження контролю на кордоні з Польщею
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Контроль на ділянці між станціями "Львів" та "Мостиська-2" здійснюватимуть по ходу руху

Кабінет міністрів України прискорив проходження прикордонного контролю на кордоні з Польщею, відкривши міжнародний пункт контролю ділянці між станціями "Львів" та "Мостиська-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За його словами, уряд запускає сервіс, який зменшить час очікування для пасажирів при перетині державного кордону на станції "Львів" для залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

"Для цього уряд відкрив міжнародний пункт контролю на цій ділянці, який буде функціонувати постійно і цілодобово. Всі процедури прикордонного та митного контролю будуть здійснюватись безпосередньо під час руху поїздів", - зазначив Гончарук.

Він також додав, що це результат успішного пілотного проекту на поїздах "Інтерсіті+" сполученням Київ-Львів-Перемишль.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям заборонять виїжджати до Росії за внутрішнім паспортом. Дане обмеження почне діяти з 1 березня 2020 року, перетинати кордон в напрямку Російської Федерації можна буде виключно на підставі закордонного паспорта.

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