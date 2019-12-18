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В Украине ускорили прохождение контроля на границе с Польшей

Новости » Политика     18.12.2019 - 13:06
В Украине ускорили прохождение контроля на границе с Польшей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Контроль на участке между станциями "Львов" и "Мостиска-2" будет по ходу движения

Кабинет министров Украины ускорил прохождение пограничного контроля на границе с Польшей, открыв международный пункт контроля участке между станциями "Львов" и "Мостиска-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, правительство запускает сервис, который уменьшит время ожидания для пассажиров при пересечении государственной границы на станции "Львов" для железнодорожного пассажирского сообщения с Польшей.

"Для этого правительство открыло международный пункт контроля на этом участке, который будет функционировать постоянно и круглосуточно. Все процедуры пограничного и таможенного контроля будут осуществляться непосредственно во время движения поездов", - отметил Гончарук.

Он также добавил, что это результат успешного пилотного проекта на поездах "Интерсити+" сообщением Киев-Львов-Перемышль.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам запретят выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Данное ограничение начнет действовать с 1 марта 2020 года, пересекать границу в направлении Российской Федерации можно будет исключительно на основании заграничного паспорта.

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