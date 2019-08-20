До розслідування пожежі в "Токіо Стар" залучили слідчих із сусідніх областей

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі (Думська)

На об'єкті тривають слідчі дії

До розслідування кримінальної справи щодо порушення правил пожежної безпеки, які призвели до пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі і загибелі 9 осіб, залучилии слідчих з сусідніх областей. Про це йшлося на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації, передає прес-служба ОДА.

Так, зараз на об’єкті тривають слідчі дії: проведено обшуки, вилучено документацію. Слідчі з інших областей задіяні через значний обсяг роботи.

В ОДА також зазначають, що працівники ГУНП в області вже встановили особи шести загиблих, по двох особах проводяться ДНК-експертизи, а з приводу опізнання ще однієї особи очікують приїзду родичів. Це пов’язано з тим, що в готелі не велась відповідна документація щодо реєстрації відвідувачів.

На засіданні комісії також було прийнято рішення щодо виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих та особам, які потерпіли внаслідок надзвичайної ситуації і перебувають під медичним наглядом, за рахунок коштів резервного фонду обласного бюджету.

Крім того, згідно з доручення прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, розпочато перевірки працівниками ДСНС стану протипожежної безпеки усіх закладів оздоровлення міста та області.

Нагадаємо, будівля згорілого одеського готелю "Токіо Стар" за документами значилася складом. Згідно з даними Одеської Державної архітектурно-будівельної інспекції, у деклараціях будівля готелю значиться як "складські приміщення". Ніяких документів про переобладнання приміщень у готель в держслужбу не надходило.

Нагадаємо, пожежа в готелі "Токіо Стар" сталася на другому поверсі будівлі вночі 17 серпня. На момент пожежі в готелі перебувало близько 200 осіб. У результаті події 9 людей загинули, ще 19 постраждали. Власнику готелю Вадиму Чорному поліція повідомила про підозру. Йому інкримінують порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.