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В Україні врегулювали процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану"

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 18:38
В Україні врегулювали процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану" Фото: Рада врегулювала процедуру заочного арешту (Віталій Носач/РБК-Україна
Автор: Юлія Струк

Верховна рада остаточно врегулювала процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2164.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 258 депутатів ВР.

Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.

Передбачено дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:

  • якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
  • якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.

Дозволяється розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.

У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.

У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.

Під час сьогоднішнього засідання профільний комітет провів засідання, на якому затвердив три додаткові правки до проекту. У ході пленарного засідання народні депутати усі їх підтримали.

Перша з нових норм визначає, що спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного, який переховується:

  • на тимчасово окупованій території;
  • у Росії;
  • та/або оголошений у міжнародний розшук.

Друга правка передбачає, що слідчий суддя відмовляє у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний приховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

У третій прописано, що судовий розгляд щодо злочинів, визначених у статті 2971 КПК, може здійснюватися щодо обвинуваченого, крім неповнолітнього, що переховується на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, в першому читанні документ Рада схвалила в лютому.

Так, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявляв, що нардепи не хочуть приймати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.

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