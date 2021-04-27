В Україні врегулювали процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану"
Верховна рада остаточно врегулювала процедуру заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2164.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 258 депутатів ВР.
Закон вносить зміни до статей Кримінального процесуального кодексу, що регулюють підстави оголошення у розшук підозрюваного, обвинуваченого; питання арешту за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; підстави спеціального попереднього розслідування і спеціального судового провадження.
Передбачено дві підстави для оголошення розшуку підозрюваного:
- якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме;
- якщо підозрюваний ухиляється від явки за викликом слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик і існують обґрунтовані підстави вважати, що він поїхав і/або знаходиться в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України.
Дозволяється розгляд клопотання про арешт і його обрання за відсутності підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшуку з підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 281 КПК України.
У разі арешту підозрюваного, обвинуваченого при наявності постанови про його розшук термін дії постанови не вказується і розмір застави не визначається.
У законі прописані й підстави для спеціального досудового розслідування або спеціального судового провадження.
Під час сьогоднішнього засідання профільний комітет провів засідання, на якому затвердив три додаткові правки до проекту. У ході пленарного засідання народні депутати усі їх підтримали.
Перша з нових норм визначає, що спеціальне досудове розслідування проводиться на підставі ухвали слідчого судді стосовно підозрюваного, який переховується:
- на тимчасово окупованій території;
- у Росії;
- та/або оголошений у міжнародний розшук.
Друга правка передбачає, що слідчий суддя відмовляє у клопотанні про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор/слідчий не доведе, що підозрюваний приховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.
У третій прописано, що судовий розгляд щодо злочинів, визначених у статті 2971 КПК, може здійснюватися щодо обвинуваченого, крім неповнолітнього, що переховується на тимчасово окупованій території, у Росії та/або оголошений у міжнародний розшук.
Нагадаємо, в першому читанні документ Рада схвалила в лютому.
Так, глава комітету з питань правоохоронної діяльності Ради Денис Монастирський в інтерв'ю РБК-Україна раніше заявляв, що нардепи не хочуть приймати законопроект про заочне розслідування через побоювання, що цей закон може бути використаний проти них.