В Україні спростять отримання субсидій для тих, хто втратив роботу через карантин

Уряд спростить отримання субсидій для громадян, що втратили роботу під час карантину через коронавірус. Про це на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне рішення Кабінет міністрів має розглянути на своєму засіданні у середу.

"Ми посилюємо соціальний захист громадян, які зараз будуть без роботи або в період карантину втратять свою роботу. Для них спростимо порядок надання субсидій. Це також буде в цьому рішенні, яке ми плануємо винести в середу на засідання Кабміну", - заявила Лазебна.

Нагадаємо, глава Мінсоцполітики анонсувала також, що Кабмін збільшить субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Відповідне рішення уряд прийме на найближчому засіданні в середу, 25 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Міністерстві соцполітики заявили про плани покрити витрати населення на комунальні послуги в період карантину через пандемію коронавірусу за рахунок підвищення соцпільг.

Також агентство писало, що прострочення оплати комунальних послуг через карантин в Україні не призведе до автоматичного позбавлення права на субсидію.