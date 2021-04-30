Режим ПСО на ринку газу продовжили на 20 днів
Кабінет міністрів України продовжив режим покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на ринку газу на 20 днів в частині поставок газу підприємствам теплокомуненерго. Режим повинен був припинити дію з 1 травня 2021 року.
Про це сказав новий глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на брифінгу, який транслювався на Youtube.
"Якраз в останній день моєї роботи в українському уряді було зважене рішення продовжити режим державного регулювання", - сказав він.
"Ми продовжили цей режим на 20 днів", - сказав він, зазначивши, що це зроблено для того, щоб дочекатися закону, який вирішить низку проблемних питань для цих підприємств.
Вітренко також не виключив, що режим ПСО може бути продовжений і після 20 травня.
Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" направила великим виробникам теплової енергії цінові пропозиції на травень. Ціна газу встановлена на рівні 8325 гривень (з ПДВ, без тарифу на послуги транспортування) за 1 тис.куб. м, що на 6,4% більше, ніж у квітні (7827 гривень).
У НАК нагадали, що з травня припиняється дія Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів.
Як повідомляло РБК-Україна, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.