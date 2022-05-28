На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка замінить 374 види документів
На порталі "Дія" підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.
Як зазначили в прес-службі, подати єДекларацію в Дії можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. І одразу можна почати працювати.
"Тепер не потрібно збирати купи паперових документів та йти до органів влади, щоб отримати дозвільні документи - оформлення єДекларації в Дії забере не більше як 3 хвилини та повністю безкоштовне", - йдеться в повідомленні.
Наприклад, щоб відкрити аптеку, тепер не потрібно ходити десятками кабінетів, отримувати висновок та реєструвати протипожежну декларацію, чекати 10 днів ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами - достатньо просто подати єДекларацію в Дії.
Подати єДекларацію можуть:
- підприємці, у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану,
- підприємці, що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія,
- підприємці, що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.
Перевірити, чи можна працювати за єДекларацією, можна за цим посиланням.
Як подати єДекларацію в Дії:
- авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису,
- заповніть онлайн-форму, вкажіть, де плануєте працювати, і виберіть дозвільний документ, який вам потрібен,
- підпишіть сформовану декларацію електронним підписом.
Щоб скористатися послугою, переходьте за посиланням.
Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.
Нагадаємо, у застусунку "Дія" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Після цього можна буде отримати фінансову допомогу 2000-3000 гривень на картку єПідтримка.
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