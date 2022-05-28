ru ua
Сб, 28 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка замінить 374 види документів

Новость на русском →
Україна, Субота 28 травня 2022 07:30
На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка замінить 374 види документів Фото: "Дія" почала надавати послугу єДекларація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На порталі "Дія" підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

Як зазначили в прес-службі, подати єДекларацію в Дії можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. І одразу можна почати працювати.

"Тепер не потрібно збирати купи паперових документів та йти до органів влади, щоб отримати дозвільні документи - оформлення єДекларації в Дії забере не більше як 3 хвилини та повністю безкоштовне", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, щоб відкрити аптеку, тепер не потрібно ходити десятками кабінетів, отримувати висновок та реєструвати протипожежну декларацію, чекати 10 днів ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами - достатньо просто подати єДекларацію в Дії.

Подати єДекларацію можуть:

  • підприємці, у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану,
  • підприємці, що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія,
  • підприємці, що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Перевірити, чи можна працювати за єДекларацією, можна за цим посиланням.

Як подати єДекларацію в Дії:

  • авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису,
  • заповніть онлайн-форму, вкажіть, де плануєте працювати, і виберіть дозвільний документ, який вам потрібен,
  • підпишіть сформовану декларацію електронним підписом.

Щоб скористатися послугою, переходьте за посиланням.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.

Нагадаємо, у застусунку "Дія" з'явилась можливість подати заявки на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Після цього можна буде отримати фінансову допомогу 2000-3000 гривень на картку єПідтримка.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу