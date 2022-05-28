На порталі "Дія" з'явилася нова послуга, яка замінить 374 види документів

На порталі "Дія" підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри .

Як зазначили в прес-службі, подати єДекларацію в Дії можна за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. І одразу можна почати працювати.

"Тепер не потрібно збирати купи паперових документів та йти до органів влади, щоб отримати дозвільні документи - оформлення єДекларації в Дії забере не більше як 3 хвилини та повністю безкоштовне", - йдеться в повідомленні.

Наприклад, щоб відкрити аптеку, тепер не потрібно ходити десятками кабінетів, отримувати висновок та реєструвати протипожежну декларацію, чекати 10 днів ліцензію на право роздрібної торгівлі лікарськими засобами - достатньо просто подати єДекларацію в Дії.

Подати єДекларацію можуть:

підприємці, у яких закінчився термін дії дозвільних документів до початку воєнного стану,

підприємці, що планують вести діяльність, для якої необхідна ліцензія,

підприємці, що в умовах війни змінили вид діяльності й починають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.

Перевірити, чи можна працювати за єДекларацією, можна за цим посиланням.

Як подати єДекларацію в Дії:

авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису,

заповніть онлайн-форму, вкажіть, де плануєте працювати, і виберіть дозвільний документ, який вам потрібен,

підпишіть сформовану декларацію електронним підписом.

Щоб скористатися послугою, переходьте за посиланням.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Мінекономіки та Офісом ефективного регулювання BRDO.