ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Названо причину високого рівня забруднення повітря у Києві

Київ, Середа 20 січня 2021 16:33
Названо причину високого рівня забруднення повітря у Києві
Фото: забруднення повітря у Києві
Автор: Андрій Козловський

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря. Місцева влада назвала причиною активну роботу котлових систем у приватному секторі через похолодання.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Станом на 20 січня є перевищення разових концентрацій твердих частин (пилу PM1, PM2,5).

Лабораторія КАРС провела заміри повітря та зафіксувала перевищення показників продуктів горіння у 2 рази. Різкий запах гарі відчувається в різних районах Києва.

"Наразі погодні умови сприяють накопиченню шкідливих домішок в атмосферному повітрі. Дані погодні умови перешкоджають перемішуванню атмосферних шарів повітря та сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі", - пояснив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко.

За його даними, через похолодання місцеві жителі почали спалювати в тому числі сміття з пластиком. Тому повітря забруднилось.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві показники шкідливих речовин перевищують допустиму норму у 2-7 разів.

Зазначимо, також сильне забруднення повітря в Києві фіксували в кінці листопада.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство загрязнение воздуха

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся