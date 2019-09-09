В Україні третій місяць поспіль спостерігається дефляція

Споживчі ціни в Україні у серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 2,7%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

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Зазначимо, дефляція Україні фіксувалася у червні і липні 2019 року - 0,5% і 0,6% відповідно.

Продукти харчування в Україні за серпень 2019 року подешевшали на 0,4%. Найбільше подешевшали овочі - на 9,0% і фрукти - на 8,4%. У той же час яйця подорожчали на 39,2%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - знизилися на 2,8%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,9%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка подешевшали на 0,2%, охорона здоров'я - 0,0%, транспорт подешевшав на 0,6% (в т. ч. ціни на паливо знизилися на 1,7%), ціни на зв'язок зросли на 0,9%, відпочинок і культура подешевшали на 0,3%, освіта подорожчало на 0,3%, ресторани і готелі подорожчали на 0,6%.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 17,0% до 16,5% річних з 6 серпня. НБУ, як і раніше прогнозує досягнення середньострокової цілі щодо інфляції 5% в кінці 2020 року.

Відзначимо, за даними опитування НБУ, керівники українських підприємств очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 9,0%.