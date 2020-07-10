Стало відомо, коли визначаться з форматом роботи шкіл з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я та Міносвіти протягом 7-10 днів представлять формат навчання у школах з вересня. Зараз розглядається фізична, дистанційне і комбіноване навчання.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що є бажання, щоб діти пішли до школи з 1 вересня, проте коронавірус вносить свої корективи.

"Тому ми в умовах адаптивного карантину, розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти можуть навчатися. При яких умовах вони можуть навчатися у звичайному режимі, у який спосіб - дистанційно. Як ми можемо поєднати ці два способи. Разом з МОН ми розробляємо правила та алгоритми", - сказав Степанов.

Раніше у Верховній раді повідомляли, що Україна не готова до повноцінного дистанційного навчання в школах.

Також РБК-Україна писало, що секретар РНБО Олексій Данилов не виключив можливість продовження дистанційного навчання в наступному навчальному році.

Крім цього, в Україні з 1 вересня буде продовжено всеукраїнська онлайн-школа.