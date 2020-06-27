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В РНБО не виключають продовження дистанційного навчання восени

Новини » Коронавірус     27.06.2020 - 19:54
В РНБО не виключають продовження дистанційного навчання восени
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Заклади освіти повинні готуватися до такого сценарію

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає можливість продовження дистанційного навчання у наступному навчальному році. Тому вже сьогодні необхідно забезпечити технічні можливості.

Про це повідомляє Офіс президента України.

За словами Данілова, існує ймовірність того, шо цієї осені більшості шкіл України доведеться знову перейти на дистанційне навчання.

"Тож уже сьогодні має бути підготовлено відповідні технічні можливості", - наголосив він.

Нагадаємо, цієї весни українські школи були переведені на дистанційну форму навчання через карантин. Для забезпечення навчального процесу на відстані українська влада запустила проект "Школа онлайн".

У Міносвіти заявляли, що всеукраїнська онлайн-школа буде продовжена з 1 вересня, але формат поки неузгоджений.

Водночас повернути дітей до школи в Міносвіти хочуть вже 1 вересня, але остаточного рішення Кабміну поки немає.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України РНБОучениякарантин
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