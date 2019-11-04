В Україні звузилось коло осіб, стосовно яких НАЗК може складати адмінпротоколи

В Україні звузилось коло осіб, стосовно яких Національне агентство з питань запобігання корупції може складати адміністративні протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Так, 18 жовтня законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" внесено зміни в тому числі до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, в частині визначення осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

"Відтепер уповноважені особи Національного агентства мають право складати адміністративні протоколи лише стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Повідомлення про адмінпорушення, пов’язані з корупцією, стосовно інших осіб мають направлятися до Національної поліції України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, законом про перезапуск НАЗК розширено коло близьких осіб і членів сім'ї суб'єктів декларування. Тепер термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька і матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня закон авторства президента Володимира Зеленського про перезапуск НАЗК, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що програли на парламентських виборах, набув чинності.

Так, 16 жовтня глава держави підписав цей проект закону, а 9 жовтня документ схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Зазначимо, Верховна рада 2 жовтня схвалила законопроект №1029 у другому читанні. За основу Рада прийняла його 11 вересня.