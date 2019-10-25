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НАЗК розширило коло близьких осіб і членів сім'ї декларанта

Новини » Політика    25.10.2019 - 10:32
НАЗК розширило коло близьких осіб і членів сім'ї декларанта
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Таперь чиновники повинні вказувати в деклараціях майно племінників, а також батька і матері дружини (чоловіка)

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розширило коло близьких осіб і членів сім'ї суб'єктів декларування у відповідності із змінами, які внесені в Закон України "Про запобігання корупції". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Тепер термін "близькі особи" в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька і матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

На коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Богдан, перший заступник і заступник керівника Офісу президента України відтепер повинні подавати декларацію про доходи.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАЗК надасть пропозиції змін до законодавства щодо перевірок політичних партій. Перевірка політичних партій займає дуже багато часу і грошей, тому НАЗК запропонує змінити процес перевірки.

Богдан і його заступники зобов'язані подати декларації НАЗК запропонує ряд змін в закон щодо перевірок політичних партій
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