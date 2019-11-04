ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні звузилось коло осіб, стосовно яких НАЗК може складати адмінпротоколи

Новини » Політика     04.11.2019 - 13:56
В Україні звузилось коло осіб, стосовно яких НАЗК може складати адмінпротоколи
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Така норма передбачена у законі про перезапуск діяльності НАЗК

В Україні звузилось коло осіб, стосовно яких Національне агентство з питань запобігання корупції може складати адміністративні протоколи про правопорушення, пов’язані з корупцією. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Так, 18 жовтня законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" внесено зміни в тому числі до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема, в частині визначення осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

"Відтепер уповноважені особи Національного агентства мають право складати адміністративні протоколи лише стосовно осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Повідомлення про адмінпорушення, пов’язані з корупцією, стосовно інших осіб мають направлятися до Національної поліції України", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, законом про перезапуск НАЗК розширено коло близьких осіб і членів сім'ї суб'єктів декларування. Тепер термін "близькі особи" в законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька і матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Як писало РБК-Україна раніше, 18 жовтня закон авторства президента Володимира Зеленського про перезапуск НАЗК, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що програли на парламентських виборах, набув чинності.

Так, 16 жовтня глава держави підписав цей проект закону, а 9 жовтня документ схвалив глава ВР Дмитро Разумков.

Зазначимо, Верховна рада 2 жовтня схвалила законопроект №1029 у другому читанні. За основу Рада прийняла його 11 вересня.

Набув чинності закон для боротьби з рейдерством На підпис Зеленському передали зміни в закон про місцеві вибори
Новини України протоколНАПКЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся