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В Україні за добу втопилися п'ятеро дітей

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 09:14
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)
Фото: ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Нацполіції закликають не залишати дітей біля води без нагляду

В Україні за минулу добу, 30 травня, на водоймах потонули п'ятеро дітей. Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Тільки за один день, 30 травня, загинули 5 хлопців. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій", - повідомив Аброськін.

Він уточнив, що у Волинській області втопилося два хлопчика, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.

"Звертаюся до всіх батьків - будьте уважні до своїх дітей, переконаний, що не можна дітям без нагляду бути біля водойм. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна їм зберегти життя", - додав Аброськін.

 

Приймаючи сьогодні зранку чергування за минулу добу, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних...

Опубліковано Vyacheslav Abroskin 30 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що на водних об'єктах в країні щорічно гинуть близько 1,4 тис. чоловік.

 

У минулому році в Україні близько трьох тисяч злочинів було скоєно іноземцями
Теги публікації: В'ячеслав Аброськін, плавание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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