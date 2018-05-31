В Україні за добу втопилися п'ятеро дітей

У Нацполіції закликають не залишати дітей біля води без нагляду

В Україні за минулу добу, 30 травня, на водоймах потонули п'ятеро дітей. Про це у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Тільки за один день, 30 травня, загинули 5 хлопців. Ще й літо не почалося, а вже стільки трагедій", - повідомив Аброськін.

Він уточнив, що у Волинській області втопилося два хлопчика, ще по одній смерті зафіксували у Вінницькій, Тернопільській областях і в Києві.

"Звертаюся до всіх батьків - будьте уважні до своїх дітей, переконаний, що не можна дітям без нагляду бути біля водойм. Пояснюйте правила безпеки на воді, тільки так можна їм зберегти життя", - додав Аброськін.

Приймаючи сьогодні зранку чергування за минулу добу, був шокований кількістю смертей наших дітей в результаті трагічних... Опубліковано Vyacheslav Abroskin 30 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що на водних об'єктах в країні щорічно гинуть близько 1,4 тис. чоловік.