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В Україні за добу від коронавірусу одужали 256 осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 09:46
В Україні за добу від коронавірусу одужали 256 осіб
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

В Україні спостерігається позитивна тенденція одужань хворих на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні від коронавірусної інфекції одужали 256 пацієнтів. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, в Україні спостерігається позитивна тенденція одужань хворих на коронавірус.

"Хороша новина в тому, що 256 пацієнтів одужало", - заявив Степанов

Нагадаємо, в Україні за добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців, а загальна кількість летальних випадків зросла до 316.

Крім того, в країні станом на 5 травня заразились коронавірусом вже 12 697 людей, за добу кількість нових випадків зменшилась. За минулу добу коронавірусом захворіли 366 осіб, з них 100 осіб госпіталізовано.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що Кабінет міністрів анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.

Разом з тим у Львівській області лабораторно підтверджено 514 випадків інфікування коронавірусом, з яких 16 людей померли та ще 106 пацієнтів одужали.

В Україні зафіксовано спад кількості нових випадків коронавірусу У Львівській області зареєстрували 514 випадків коронавірусу
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