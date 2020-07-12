В Україні за добу число нових випадків COVID-19 пішло на спад

Фото: люди в захисних масках стоять на вулиці (РБК-Україна)

Заразилися на коронавірус ще 678 осіб

В Україні за останню добу коронавірус підтвердили у 678 осіб. Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській, Рівненській областях і в Києві.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, загальна кількість випадків по Україні вже становить 53 521 осіб, з яких 26 118 подолали хворобу.

За минулу добу 11 людей померли від коронавірусу, а загальна кількість жертв вже досягла 1383.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській (121), Рівненській (78) областях і в Києві (67).

Нагадаємо, в Україні два дні поспіль фіксували більше число тих, хто видужав від коронавірусу, ніж хворих.

Також у МОЗ розповіли, які ліки проти коронавірусу тестують в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українці прислухалися до рекомендацій з дотримання карантину.