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У МОЗ розповіли, які ліки від коронавірусу тестують в Україні

Київ, Субота 11 липня 2020 11:27
У МОЗ розповіли, які ліки від коронавірусу тестують в Україні
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Тестуються чотири препарати

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які препарати від коронавірусу тестують на цю мить в Україні. За його словами, зараз вони проходять клінічні випробування.

Про це Степанов повідомив на брифінгу 11 липня, передає РБК-Україна.

Як зазначив глава МОЗ, зараз тестуються чотири препарати від COVID-19.

"Зараз у нас зареєстровано чотири лікарські засоби. Це амізон, аміксин, корвітин, біовен. Вони всі проходять стадію клінічних випробувань. Деякі вже знаходяться на завершальних стадіях. Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів", - поінформував Степанов.

Що стосується вакцини від коронавірусу, він зазначив, що Україні уважно відстежує ситуацію в інших країнах, але вакцини ще немає.

Нагадаємо, у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.

Раніше Єврокомісія дозволила продаж першого препарату проти COVID-19.

Зазначимо, згідно з опитуванням, менше половини українців згодні вакцинуватися від коронавірусу.

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