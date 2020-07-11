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Українці прислухалися до рекомендацій щодо дотримання карантину, - Зеленський

Київ, Субота 11 липня 2020 16:01
Українці прислухалися до рекомендацій щодо дотримання карантину, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Максим Зайченко

При цьому ситуація з коронавірусом залишає бажати кращого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці прислухалися до рекомендацій щодо дотримання карантину. За його словами, це показує число видужалих та хворих у країні в останні дні.

Про це йшлося на нараді глави держави з представниками уряду і правоохоронних відомств, передає прес-служба Офісу президента.

"Хоча цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми прийшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно і по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, і українці прислухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації", - повідомив Зеленський.

При цьому силовики виписали 235 штрафів за останню добу через порушення карантину в Україні, а з початку перевірок склали майже 18 тисяч адміністративних протоколів.

Зазначимо, раніше влада неодноразово попереджала українців, що у разі недотримання обмежень, карантин по всій країні знову можуть посилити.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль кількість людей, які побороли COVID-19 переважає над кількістю тих, хто захворів.

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