В Украине за сутки число новых случаев COVID-19 пошло на спад

Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)

Заразились коронавирусом еще 678 человек

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 678 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ровенской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, общее число случаев по Украине уже составляет 53 521 человек, из которых 26 118 побороли болезнь.

За минувшие сутки 11 человек умерли от коронавируса, а общее количество жертв уже достигло 1383.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (121), Ровенской (78) областях и в Киеве (67).

Напомним, в Украине два дня подряд фиксировали большее число выздоровевших от коронавируса, нежели заболевших.

Также в Минздраве рассказали, какие лекарства от коронавируса тестируют в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы прислушались к рекомендациям по соблюдению карантина.