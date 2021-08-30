Україні варто ввести заборону на експорт брухту, щоб не програти в світовій війні за ресурси, - експерт

Країни почали боротьбу за металобрухт, і Україна повинна ввести заборону на його експорт, щоб зберегти свою металургійну галузь.

"На світовому ринку різко зросли ціни, тому що такі країни як Китай або Індія почали реалізовувати політику стимулювання імпорту брухту. Навіщо їм це потрібно? Тому що лом - це сировина, яка дозволяє знизити викиди металургії", - пояснив Тарасенко.

В результаті зростання цін на лом його експорт з України різко виріс - за підсумками червня вивезли 85 тис. тонн., липня - 104 тис. тонн. Що є рекордним за останні роки. І якщо зараз не вживати заходів, на думку експерта, експорт брухту може перевищити мільйон тонн.

За словами Тарасенка, обмеженість ресурсу змушує одні країни стимулювати його імпорт, а інші починають обмежувати його вивезення, щоб забезпечити сировиною своїх металургів.

"До цього ПАР заборонила експорт брухту, в ЄС ведеться діалог про те, щоб заборонити експорт брухту. При цьому в ЄС є навіть конкретний механізм, в рамках якого це передбачається зробити. Європа послідовно протягом декількох років йде шляхом заборони на експорт відходів. Лом визнається відходами. Тому прийняття цього рішення цілком реально", - розповів Тарасенко.

Експерт підкреслив: в світі почалася війна за цей ресурс і Україні слід заборонити вивезення брухту, щоб українські виробники не зіткнулися з дефіцитом сировини, що призведе до скорочення виробництва і кризи в металургійній галузі.

"Зараз, умовно кажучи, споживання української металургії в місяць близько 300 тис. тонн. У рік 3,3 млн. тонн. І якщо вивозиться 100 тис. тонн на місяць, то потрібно наростити брухтозаготівлі на 30%. Може в якийсь момент це вдасться зробити, а в якийсь момент не вдасться, то що буде? Дійсно можуть бути локальні дефіцити, що вже спостерігалося в минулому", - пояснив Тарасенко.