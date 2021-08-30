Україні варто ввести заборону на експорт брухту, щоб не програти в світовій війні за ресурси, - експерт
Країни почали боротьбу за металобрухт, і Україна повинна ввести заборону на його експорт, щоб зберегти свою металургійну галузь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного аналітика CMK Center Андрія Тарасенка.
"На світовому ринку різко зросли ціни, тому що такі країни як Китай або Індія почали реалізовувати політику стимулювання імпорту брухту. Навіщо їм це потрібно? Тому що лом - це сировина, яка дозволяє знизити викиди металургії", - пояснив Тарасенко.
В результаті зростання цін на лом його експорт з України різко виріс - за підсумками червня вивезли 85 тис. тонн., липня - 104 тис. тонн. Що є рекордним за останні роки. І якщо зараз не вживати заходів, на думку експерта, експорт брухту може перевищити мільйон тонн.
За словами Тарасенка, обмеженість ресурсу змушує одні країни стимулювати його імпорт, а інші починають обмежувати його вивезення, щоб забезпечити сировиною своїх металургів.
"До цього ПАР заборонила експорт брухту, в ЄС ведеться діалог про те, щоб заборонити експорт брухту. При цьому в ЄС є навіть конкретний механізм, в рамках якого це передбачається зробити. Європа послідовно протягом декількох років йде шляхом заборони на експорт відходів. Лом визнається відходами. Тому прийняття цього рішення цілком реально", - розповів Тарасенко.
Експерт підкреслив: в світі почалася війна за цей ресурс і Україні слід заборонити вивезення брухту, щоб українські виробники не зіткнулися з дефіцитом сировини, що призведе до скорочення виробництва і кризи в металургійній галузі.
"Зараз, умовно кажучи, споживання української металургії в місяць близько 300 тис. тонн. У рік 3,3 млн. тонн. І якщо вивозиться 100 тис. тонн на місяць, то потрібно наростити брухтозаготівлі на 30%. Може в якийсь момент це вдасться зробити, а в якийсь момент не вдасться, то що буде? Дійсно можуть бути локальні дефіцити, що вже спостерігалося в минулому", - пояснив Тарасенко.
Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада повинна негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.
У свою чергу народний депутат Андрій Ніколаєнко наголосив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.
А Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Денису Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, в зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини. У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.